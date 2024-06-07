鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bread Financial Holdings Inc(BFH-US)EPS預估下修至5.96元，預估目標價為39.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Bread Financial Holdings Inc(BFH-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.17元下修至5.96元，其中最高估值7.75元，最低估值-0.84元，預估目標價為39.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.75(7.75)
|9.37
|10.84
|最低值
|-0.84(-0.84)
|1.03
|4.67
|平均值
|4.7(5.01)
|6.62
|8.51
|中位數
|5.96(6.17)
|7.58
|9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|41.67億
|42.23億
|44.09億
|最低值
|33.76億
|32.12億
|33.84億
|平均值
|37.29億
|38.40億
|40.34億
|中位數
|38.12億
|39.51億
|40.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.46
|4.46
|16.02
|4.46
|14.34
|營業收入
|55.81億
|37.97億
|36.55億
|43.29億
|49.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Bread Financial Holdings Inc(BFH-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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