search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bread Financial Holdings Inc(BFH-US)EPS預估下修至5.96元，預估目標價為39.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:11

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Bread Financial Holdings Inc(BFH-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.17元下修至5.96元，其中最高估值7.75元，最低估值-0.84元，預估目標價為39.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值7.75(7.75)9.3710.84
最低值-0.84(-0.84)1.034.67
平均值4.7(5.01)6.628.51
中位數5.96(6.17)7.589

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值41.67億42.23億44.09億
最低值33.76億32.12億33.84億
平均值37.29億38.40億40.34億
中位數38.12億39.51億40.96億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.464.4616.024.4614.34
營業收入55.81億37.97億36.55億43.29億49.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Bread Financial Holdings Inc(BFH-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBFH

相關行情
台股首頁我要存股

Bread Financial Holdings Inc41.150.12%




Empty