〈貴金屬盤後〉中國推遲採購 非農又強勁 黃金挫約3%

鉅亨網編譯許家華 2024-06-08 06:52

數據顯示最大的消費國中國 5 月推持購買黃金，引起看跌情緒，隨後因美國非農就業報告強於預期，澆熄市場對聯準會 (Fed) 今年降息的預期，黃金價格周五 (7 日) 加速下跌。

現貨黃金下跌 3.69% 至每盎司 2305.96 美元。

8 月交割的黃金期貨下跌 2.8%，收每盎司 2325 美元。

紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「今天我們將了解黃金是否有能力承受強勁就業報告和中國購買暫停的雙重打擊。」

勞工部報告顯示，5 月非農業就業人數新增 27.2 萬人，遠高於預期增加的 18.5 萬人。

交易員調降到 12 月底前降息幅度的預期，在非農就業報告公布前為降息 48 個基點，公布後降至 37 個基點，首次降息時間點更有可能發生在 11 月，而不是 9 月。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，由於數據顯示美國經濟相當強勁，Fed 可能會推遲首次降息，黃金市場和其他金屬一樣出現了一定程度的結算。

由於黃金不孳息，較高的利率會增加持有黃金的機會成本，削弱對投資者的吸引力。

就業報告公布前，市場已看跌，係因數據似乎顯示，最大的消費國中國在連續 18 個月購買黃金後推遲了 5 月份的採購。