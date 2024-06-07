〈貴金屬盤後〉市場聚焦非農就業報告 黃金攀升至2周高點

鉅亨網編譯許家華 2024-06-07 06:23

由於美國就業數據弱於預期，提振聯準會 (Fed) 今年稍晚降息的預期，黃金價格周四 (6 日) 攀升至兩周高點，市場焦點轉向周五將公布的非農就業數據。

現貨黃金上漲 0.8%，至每盎司 2373.99 美元。

8 月交割的黃金期貨上漲 0.7%，收每盎司 2393.00 美元。

美周三 ADP 數據顯示，5 月私人就業人數增幅低於預期，而上個月的數據則修正為下調。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 表示：「昨日疲弱的 ADP 就業數據增添多頭信心，更相信明日的就業報告可能不會比預期強勁，這將有利黃金和白銀市場。」

由於黃金不孳息，利率下降可降低持有黃金的機會成本，增加對投資者的吸引力。

High Ridge Futures 另類投資與交易總監 David Meger 表示，如果周五公布的非農就業報告強於預期，那 Fed 恐難盡早降息，這會令黃金市場稍微承壓。

路透社調查顯示，市場多數預期 Fed 可能會在 9 月降息，並在今年再次降息。

顧問公司 Metals Focus 認為，儘管實體需求下降，但今年金價預計將再創歷史新高。

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