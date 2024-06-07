〈能源盤後〉ISM服務業數據佳 消弭美經濟成長前景擔憂情緒 原油連漲2日

鉅亨網編譯許家華 2024-06-07 06:04

由於對美國經濟成長前景的擔憂消退，國際油價周四 (6 日) 連續第二日收高，但夏日駕駛季之際，燃料需求前景仍令人擔憂。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.48 美元或 2%，收每桶 75.55 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.46 美元或 1.9%，收每桶 79.87 美元。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.9%，收每加侖 2.40 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.5% ，收每加侖 2.36 美元。

7 月交割的天然氣價格上漲 2.3%，收每百萬 Btu 2.82 美元。

OPEC+ 影響

Brent 和 WTI 原油期貨價格在連跌 5 日雙雙觸及 4 個月低點後，週三終於止跌回升，周四也持續上揚。

本周稍早，由於主要石油生產國 OPEC+ 雖然決定將 220 萬桶 / 日的自願減產期限延長至第三季，但也將於 10 月啟動逐步取消，引起原油期貨價格走跌。

然而，Alex Hodes 領導的堪薩斯城能源團隊在周四的通訊中寫道，OPEC 各成員國的部長「已經放棄了上週末宣布的逐步終止自願減產的複雜協議」，「OPEC + 各國高階部長的進一步指導有助於緩解一些悲觀情緒。」

周四在聖彼得堡舉行的論壇上，OPEC 秘書長 Haitham al-Ghais 表示，近期 OPEC + 對石油生產協議的調整取得了成功，根據沙烏地阿拉伯國營企業阿拉伯電視台報導，在旅遊業反彈之際，他樂觀認為石油需求持續強勁。

需求擔憂

供應管理協會 (ISM) 服務業 5 月指數強於預期，有助於緩解本周稍早市場對美國經濟活動的擔憂情緒，原油價格也獲得支撐。(本周稍早公布 ISM 製造業指數跌入收縮區域)

然而分析師表示，對燃料需求的擔憂依然存在。美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (5/31 止) 汽油供應量（需求的代表）跌破了 900 萬桶 / 日的關卡。上周是所謂的夏日駕駛季的頭一周。

Sevens Report Research 分析師指出，上周汽油供應量下降至四周均值以下，顯示需求近期達到高峰。

令人鼓舞的是，四周平均產量確實增加 3.7 萬桶 / 日，達到 907 萬桶 / 日，因此需求仍有望成為基本面支撐的來源，儘管上周並未朝此方向邁進一步。

分析師認為，周三油價上漲並不是因為 EIA 數據，而是因為經濟數據緩解了大眾對經濟衰退的擔憂，提高 Fed 將於秋季降息的預期，並提振了美國經濟軟著陸的希望。

但分析師認為，石油穩定的走勢很脆弱，因為石油市場不樂意見到 OPEC + 上週末生產政策決定帶來的不確定性。

天然氣供應增加

EIA 周四公布，上周美國天然氣供應量增加 980 億立方英呎，高於預期。

瑞穗證券美國能源期貨總監 Robert Yawger 表示，分析師本預期上周天然氣供應量增加 900 億立方英尺。