營收速報 - 達麗(6177)5月營收29.68億元年增率高達2818.49％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 19:15
達麗(6177-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣29.68億元，年增率2818.49%，月增率2291.43%。
今年1-5月累計營收為35.98億元，累計年增率74.17%。
最新價為61.7元，近5日股價上漲1.15%，相關建材營造上漲4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1139 張
- 外資買賣超：-1435 張
- 投信買賣超：+562 張
- 自營商買賣超：-266 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|29.68億
|2818%
|2291%
|24/4
|1.24億
|41%
|77%
|24/3
|7,012萬
|-62%
|-60%
|24/2
|1.74億
|-90%
|-33%
|24/1
|2.61億
|896%
|-96%
|23/12
|60.17億
|7137%
|592%
達麗(6177-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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