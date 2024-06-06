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鉅亨速報

營收速報 - 達麗(6177)5月營收29.68億元年增率高達2818.49％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 19:15

達麗(6177-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣29.68億元，年增率2818.49%，月增率2291.43%。

今年1-5月累計營收為35.98億元，累計年增率74.17%。

最新價為61.7元，近5日股價上漲1.15%，相關建材營造上漲4%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1139 張
  • 外資買賣超：-1435 張
  • 投信買賣超：+562 張
  • 自營商買賣超：-266 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 29.68億 2818% 2291%
24/4 1.24億 41% 77%
24/3 7,012萬 -62% -60%
24/2 1.74億 -90% -33%
24/1 2.61億 896% -96%
23/12 60.17億 7137% 592%

達麗(6177-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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