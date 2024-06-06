營收速報 - 華固(2548)5月營收10.23億元年增率高達57.62％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 18:15
今年1-5月累計營收為10.33億元，累計年增率-83.84%。
最新價為172.5元，近5日股價上漲9.18%，相關建材營造上漲4.67%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2787 張
- 外資買賣超：-5782 張
- 投信買賣超：+8339 張
- 自營商買賣超：+230 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|10.23億
|58%
|29660%
|24/4
|344萬
|-100%
|41%
|24/3
|243萬
|-100%
|9%
|24/2
|223萬
|-100%
|-14%
|24/1
|259萬
|-100%
|-99%
|23/12
|2.42億
|1281%
|-95%
華固(2548-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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