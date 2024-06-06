search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 華固(2548)5月營收10.23億元年增率高達57.62％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 18:15

華固(2548-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣10.23億元，年增率57.62%，月增率29660.04%。

今年1-5月累計營收為10.33億元，累計年增率-83.84%。

最新價為172.5元，近5日股價上漲9.18%，相關建材營造上漲4.67%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2787 張
  • 外資買賣超：-5782 張
  • 投信買賣超：+8339 張
  • 自營商買賣超：+230 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 10.23億 58% 29660%
24/4 344萬 -100% 41%
24/3 243萬 -100% 9%
24/2 223萬 -100% -14%
24/1 259萬 -100% -99%
23/12 2.42億 1281% -95%

華固(2548-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收5月營收華固

相關行情
台股首頁我要存股

華固172.53.29%
美元/台幣32.25-0.09%

鉅亨贏指標
了解更多

#偏強機會股

偏強
華固

70.59%

勝率

#指標剛突破

偏強
華固

70.59%

勝率

#波段上揚股

偏強
華固

70.59%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
華固

70.59%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
華固

70.59%

勝率




Empty