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鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估上修至27.69元，預估目標價為540元

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 18:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.46元上修至27.69元，其中最高估值28.5元，最低估值25.49元，預估目標價為540元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值28.5(28.5)32.7838.53
最低值25.49(25.49)29.0733.98
平均值27.22(27.16)31.0936.1
中位數27.69(27.46)31.5135.8

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,069,0709,099,3809,771,600
最低值7,460,0008,452,0009,670,000
平均值7,767,5708,716,5609,715,040
中位數7,756,0408,663,0009,703,510

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS22.8322.0317.8410.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,789,8616,321,1985,595,0433,978,413

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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