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鉅亨速報

營收速報 - 佳凌(4976)5月營收1.05億元年增率高達30.88％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:30

佳凌(4976-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣1.05億元，年增率30.88%，月增率7.22%。

今年1-5月累計營收為4.52億元，累計年增率10.13%。

最新價為47.75元，近5日股價上漲2.93%，相關光 電 業上漲0.81%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+917 張
  • 外資買賣超：+922 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 1.05億 31% 7%
24/4 9,803萬 23% 5%
24/3 9,303萬 3% 29%
24/2 7,228萬 -11% -14%
24/1 8,388萬 6% 20%
23/12 7,000萬 -3% -4%

佳凌(4976-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為車載.相機.安控.視訊.行動穿戴.工業.辨識.醫療等鏡頭開發製作。各類塑膠成型機構部品開發及製作。精密模具.研磨皿.傘具.計測具.組裝等。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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