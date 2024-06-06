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鉅亨速報

營收速報 - 建榮(5340)5月營收1.52億元年增率高達74.37％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:30

建榮(5340-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣1.52億元，年增率74.37%，月增率1.94%。

今年1-5月累計營收為7.34億元，累計年增率64.72%。

最新價為61.6元，近5日股價上漲9.39%，相關電子零組件類指數上漲0.22%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1769 張
  • 外資買賣超：-2196 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+427 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 1.52億 74% 2%
24/4 1.49億 91% -13%
24/3 1.71億 138% 33%
24/2 1.29億 30% -3%
24/1 1.33億 21% -4%
23/12 1.39億 11% 7%

建榮(5340-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板、玻璃布之製造加工、買賣業務。前項有關之原材料、零配組件、製成品之製造加工買賣業務。前項有關產品之進出口及國內外廠商有關產品之代理經銷投標報價。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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