營收速報 - 基亞(3176)5月營收1.42億元年增率高達93.24％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:15
今年1-5月累計營收為4.94億元，累計年增率69.59%。
最新價為44.4元，近5日股價上漲1.9%，相關生技醫療股價指數上漲1.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+250 張
- 外資買賣超：+249 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|1.42億
|93%
|41%
|24/4
|1.01億
|89%
|-2%
|24/3
|1.03億
|93%
|48%
|24/2
|6,966萬
|35%
|-11%
|24/1
|7,833萬
|31%
|-10%
|23/12
|8,730萬
|34%
|-31%
基亞(3176-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物製藥研發業務。中 、西藥之批發、零售業。醫療器材、動物用藥之批發、零售業及國際貿易業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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