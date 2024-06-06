search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 基亞(3176)5月營收1.42億元年增率高達93.24％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:15

基亞(3176-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣1.42億元，年增率93.24%，月增率41.01%。

今年1-5月累計營收為4.94億元，累計年增率69.59%。

最新價為44.4元，近5日股價上漲1.9%，相關生技醫療股價指數上漲1.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+250 張
  • 外資買賣超：+249 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 1.42億 93% 41%
24/4 1.01億 89% -2%
24/3 1.03億 93% 48%
24/2 6,966萬 35% -11%
24/1 7,833萬 31% -10%
23/12 8,730萬 34% -31%

基亞(3176-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物製藥研發業務。中 、西藥之批發、零售業。醫療器材、動物用藥之批發、零售業及國際貿易業。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收5月營收基亞

相關行情
台股首頁我要存股

基亞44.43.50%
美元/台幣32.25-0.09%




Empty