盤後速報 - 太設(2506)下週(6月14日)除息0.2元，預估參考價12.65元
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:05
太設(2506-TW)下週(6月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(6月7日)收盤價12.85元計算，預估參考價為12.65元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
太設(2506-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為承攬代辦土木建築工程。土地開發興建房屋。H701010住宅及大樓開發租售業。近5日股價上漲0.41%，集中市場加權指數上漲2.52%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/14
|12.85
|0.2
|1.56%
|0.0
|2023/11/23
|9.34
|0.1
|1.07%
|0.0
|2023/06/29
|9.38
|0.2
|2.13%
|0.0
|2022/11/17
|9.42
|0.1
|1.06%
|0.0
|2022/08/30
|10.0
|0.1
|1.0%
|0.0
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