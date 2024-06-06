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鉅亨速報

盤後速報 - 太設(2506)下週(6月14日)除息0.2元，預估參考價12.65元

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:05

太設(2506-TW)下週(6月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(6月7日)收盤價12.85元計算，預估參考價為12.65元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

太設(2506-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為承攬代辦土木建築工程。土地開發興建房屋。H701010住宅及大樓開發租售業。近5日股價上漲0.41%，集中市場加權指數上漲2.52%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/14 12.85 0.2 1.56% 0.0
2023/11/23 9.34 0.1 1.07% 0.0
2023/06/29 9.38 0.2 2.13% 0.0
2022/11/17 9.42 0.1 1.06% 0.0
2022/08/30 10.0 0.1 1.0% 0.0

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