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鉅亨速報

營收速報 - 富旺(6219)5月營收2.27億元年增率高達3931.28％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:16

富旺(6219-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣2.27億元，年增率3931.28%，月增率-68.34%。

今年1-5月累計營收為10.98億元，累計年增率3230.16%。

最新價為42.25元，近5日股價上漲6.35%，相關建材營造股價指數上漲4.61%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+531 張
  • 外資買賣超：+491 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+40 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 2.27億 3931% -68%
24/4 7.19億 12329% 568%
24/3 1.08億 421% 147%
24/2 4,348萬 9477% 4662%
24/1 91萬 107% -100%
23/12 6.55億 971% 1517%

富旺(6219-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發、租賃及買賣等。不動產仲介、代銷經紀業。特定專業區、新市鎮及新社區開發業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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