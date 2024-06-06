營收速報 - 富旺(6219)5月營收2.27億元年增率高達3931.28％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:16
今年1-5月累計營收為10.98億元，累計年增率3230.16%。
最新價為42.25元，近5日股價上漲6.35%，相關建材營造股價指數上漲4.61%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+531 張
- 外資買賣超：+491 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+40 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|2.27億
|3931%
|-68%
|24/4
|7.19億
|12329%
|568%
|24/3
|1.08億
|421%
|147%
|24/2
|4,348萬
|9477%
|4662%
|24/1
|91萬
|107%
|-100%
|23/12
|6.55億
|971%
|1517%
富旺(6219-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發、租賃及買賣等。不動產仲介、代銷經紀業。特定專業區、新市鎮及新社區開發業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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