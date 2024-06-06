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鉅亨速報

營收速報 - 愛山林(2540)5月營收7.57億元年增率高達46.08％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:16

愛山林(2540-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣7.57億元，年增率46.08%，月增率-35.88%。

今年1-5月累計營收為42.66億元，累計年增率56.15%。

最新價為182元，近5日股價上漲14.33%，相關建材營造上漲4.67%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2817 張
  • 外資買賣超：+2485 張
  • 投信買賣超：+234 張
  • 自營商買賣超：+98 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 7.57億 46% -36%
24/4 11.80億 65% 26%
24/3 9.34億 1% 56%
24/2 6.00億 72% -24%
24/1 7.95億 250% -24%
23/12 10.42億 30% 5%

愛山林(2540-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為(所營事業第32條)H701010住宅及大樓開發租售業.。(所營事業第35條)H703090不動產買賣業.。(所營事業第62條)H704041不動產代銷經紀業.。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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