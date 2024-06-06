營收速報 - 愛山林(2540)5月營收7.57億元年增率高達46.08％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:16
今年1-5月累計營收為42.66億元，累計年增率56.15%。
最新價為182元，近5日股價上漲14.33%，相關建材營造上漲4.67%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2817 張
- 外資買賣超：+2485 張
- 投信買賣超：+234 張
- 自營商買賣超：+98 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|7.57億
|46%
|-36%
|24/4
|11.80億
|65%
|26%
|24/3
|9.34億
|1%
|56%
|24/2
|6.00億
|72%
|-24%
|24/1
|7.95億
|250%
|-24%
|23/12
|10.42億
|30%
|5%
愛山林(2540-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為(所營事業第32條)H701010住宅及大樓開發租售業.。(所營事業第35條)H703090不動產買賣業.。(所營事業第62條)H704041不動產代銷經紀業.。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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