營收速報 - 建通(2460)5月營收3.23億元年增率高達64.09％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:15
今年1-5月累計營收為12.04億元，累計年增率27.39%。
最新價為33.2元，近5日股價下跌-4.28%，相關零組件業上漲0.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+56 張
- 外資買賣超：+61 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|3.23億
|64%
|21%
|24/4
|2.67億
|45%
|7%
|24/3
|2.50億
|-2%
|114%
|24/2
|1.17億
|-37%
|-52%
|24/1
|2.46億
|97%
|-14%
|23/12
|2.85億
|26%
|13%
建通(2460-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密電子產品及其零件、電器類機器之製造、加工。銅之原、廢料買賣、電鍍加工、煉銅。前述有關產品進出口貿易業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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