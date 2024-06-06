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鉅亨速報

營收速報 - 建通(2460)5月營收3.23億元年增率高達64.09％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:15

建通(2460-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣3.23億元，年增率64.09%，月增率21.13%。

今年1-5月累計營收為12.04億元，累計年增率27.39%。

最新價為33.2元，近5日股價下跌-4.28%，相關零組件業上漲0.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+56 張
  • 外資買賣超：+61 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 3.23億 64% 21%
24/4 2.67億 45% 7%
24/3 2.50億 -2% 114%
24/2 1.17億 -37% -52%
24/1 2.46億 97% -14%
23/12 2.85億 26% 13%

建通(2460-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密電子產品及其零件、電器類機器之製造、加工。銅之原、廢料買賣、電鍍加工、煉銅。前述有關產品進出口貿易業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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