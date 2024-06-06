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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢威聯合國際(HON-US)EPS預估上修至10.15元，預估目標價為223.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:10

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對漢威聯合國際(HON-US)做出2024年EPS預估：中位數由10元上修至10.15元，其中最高估值10.45元，最低估值9.78元，預估目標價為223.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.45(10.45)11.6612.6513.7
最低值9.78(9.78)10.3711.2712.46
平均值10.13(10.08)11.1212.0313.25
中位數10.15(10)11.0512.0613.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值390.54億416.73億436.92億457.00億
最低值381.48億398.40億415.93億454.86億
平均值386.63億409.93億428.65億455.93億
中位數386.15億410.30億431.51億455.93億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS8.416.727.917.278.47
營業收入367.06億326.40億343.87億354.53億366.47億

詳細資訊請看美股內頁：
漢威聯合國際(HON-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHON

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