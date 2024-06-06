鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢威聯合國際(HON-US)EPS預估上修至10.15元，預估目標價為223.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:10
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對漢威聯合國際(HON-US)做出2024年EPS預估：中位數由10元上修至10.15元，其中最高估值10.45元，最低估值9.78元，預估目標價為223.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.45(10.45)
|11.66
|12.65
|13.7
|最低值
|9.78(9.78)
|10.37
|11.27
|12.46
|平均值
|10.13(10.08)
|11.12
|12.03
|13.25
|中位數
|10.15(10)
|11.05
|12.06
|13.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|390.54億
|416.73億
|436.92億
|457.00億
|最低值
|381.48億
|398.40億
|415.93億
|454.86億
|平均值
|386.63億
|409.93億
|428.65億
|455.93億
|中位數
|386.15億
|410.30億
|431.51億
|455.93億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|8.41
|6.72
|7.91
|7.27
|8.47
|營業收入
|367.06億
|326.40億
|343.87億
|354.53億
|366.47億
詳細資訊請看美股內頁：
漢威聯合國際(HON-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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