四艘俄羅斯軍艦將抵達古巴 美軍表態

據《美聯社》等美媒周五報導，古巴外交部表示：「此次訪問符合古巴和俄羅斯聯邦歷史性友好關係，並嚴格遵守國際規定。」這些軍艦將於 6 月 12 日至 6 月 17 日訪問哈瓦那，不會攜帶任何核武，不會給地區帶來威脅。

美國五角大廈發言人查理 · 迪茨少校表示，古巴批准俄羅斯停靠港口，至少部分原因是去年美國核動力潛艦停靠古巴關塔那摩灣的美軍海軍基地，激怒了古巴人。

另有兩名匿名美國官員說，對古巴同意俄羅斯軍艦來訪感到失望，但美方並不驚訝，並稱此次演習是俄羅斯反制美國支持烏克蘭的一環。他們表示，儘管美方並不認為俄方艦艇到來具有威脅性，但美國海軍會一直監視俄羅斯軍艦。