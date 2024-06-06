四艘俄羅斯軍艦將抵達古巴 美軍表態
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:40
古巴官員周四（6 日）表示，四艘俄羅斯艦艇將於下周抵達哈瓦那，包括一艘核動力潛艇，這是俄羅斯五年來首次在西半球舉行空中和海上協調演習。
據《美聯社》等美媒周五報導，古巴外交部表示：「此次訪問符合古巴和俄羅斯聯邦歷史性友好關係，並嚴格遵守國際規定。」這些軍艦將於 6 月 12 日至 6 月 17 日訪問哈瓦那，不會攜帶任何核武，不會給地區帶來威脅。
古巴外交部說，這四艘俄羅斯艦艇分別是「戈爾什科夫號」護衛艦、「喀山號」核動力潛艦、「帕申號」艦隊油輪、「尼古拉 · 奇克爾號」打撈拖船。
古巴外交部表示，俄羅斯水兵在訪問期間將展開一系列活動，包括禮節性拜訪革命戰爭海軍司令和哈瓦那州長、參觀歷史文化名勝。
美國五角大廈發言人查理 · 迪茨少校表示，古巴批准俄羅斯停靠港口，至少部分原因是去年美國核動力潛艦停靠古巴關塔那摩灣的美軍海軍基地，激怒了古巴人。
另有兩名匿名美國官員說，對古巴同意俄羅斯軍艦來訪感到失望，但美方並不驚訝，並稱此次演習是俄羅斯反制美國支持烏克蘭的一環。他們表示，儘管美方並不認為俄方艦艇到來具有威脅性，但美國海軍會一直監視俄羅斯軍艦。
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