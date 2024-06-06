〈陸港盤後〉 中國5月出口成長7.6% A股漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-07 16:31

中國 A 股市場三大指數周五（7 日）收盤漲跌互見，中國 5 月出口成長 7.6%，優於預期，提振這個全球第二大經濟體的增長展望。

滬指周五收盤漲 0.08% 報 3,051.28 點，深證成指跌 0.9% 報 9,255.68 點，創業板指大跌 2.16% 報 1,781.07 點。兩市成交額合計人民幣 7,168 億元。

化工、環保、房地產類股走高，燃氣、鋼鐵、煤炭、石油、電力等族群上揚。

香港恒生指數周五收盤跌 0.59%，報 18,366.95 點，恒生科技指數重挫 1.78%，報 3,772.47 點。

中國海關總署周五公布的數據顯示，以美元計價，5 月進口較一年前增長 1.8%，增幅遠小於 4 月的 8.4%，出口成長 7.6%，大於 4 月的 1.5%。經濟學家原估出口攀升 5.7%，進口增長 4.3%。

以人民幣計，今年前 5 個月，中國貨物貿易進出口總值為 17.5 兆元，年增 6.3%，出口為 9.95 兆元，增長 6.1%，進口為 7.55 兆元，成長 6.4%。

5 月當月，進出口為 3.71 兆元，較去年同期增長 8.6%，出口為 2.15 兆元，成長 11.2%，進口為 1.56 兆元，增長 5.2%。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，中國經濟運行持續回升，不斷鞏固外貿向好勢頭。

《彭博》指出，眼下北京正依靠海外銷售抵銷國內消費支出疲弱的影響，房地產市場低迷，導致家庭勒緊褲腰帶。跡象顯示，全球需求正在升溫，在半導體銷售催動下，南韓 5 月出口年增 11.7% 至 582 億美元，連續第八個月成長。

《彭博》經濟學家朱懌也表示，海外需求升溫可能在未來幾個月繼續帶動出口，有利的基期效應該會讓出口數據更好看。不過，這種提振可能不足以抵銷疲弱的內需，令人失望的進口，凸顯了內需疲軟的問題。