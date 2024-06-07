7.5%！中國「這地方」推最低頭期款首付比例 專家：恐生交易風險

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 11:46

《中國基金報》報導，中國持續鬆綁房市限制措施，湖南長沙市房屋交易管理中心周三 (5 日) 發佈《關於鼓勵房地產開發企業自願實施「購房無理由退定」承諾服務指引的通知》(下稱《通知》)，鼓勵房企自願實施「購房無理由退訂」承諾，山東青島膠州市近日更將頭期款首付比率降至 7.5%。

《通知》中明確指出，「購房無理由退定」承諾遵循政府鼓勵倡導、企業自願、承諾即受約束的原則，房企需在銷售現場公告無理由退定協定，明確退定承諾範圍、時限、條件和流程等資訊，並在收到退定申請後 7 個工作天內退還定金。

簽訂「購房無理由退定」的購屋者應在房企承諾時限內，憑定金憑證或認購協定等其他憑證提出退定申請。購屋者在申請過程中發生消費者權益糾紛時，購屋者可與房企協商和解，和解不成可依法向長沙市房屋交易管理中心或消費者委員會投訴，申請調解。

《通知》適用於湖南湘江新區 (嶽麓區)、芙蓉區、 天心區、開福區、雨花區、望城區，長沙縣、瀏陽市、寧鄉市可參照執行。

此外，膠州市上周五 (5 月 31 日) 推出房票安置、購房補貼、商品房團購、共有產權人才房等多項激勵政策和舉措，促進房地產市場高質量發展。

根據膠州市政府網站資訊，該市將被徵遷人的房屋安置補償權益貨幣量化後，以房票形式出具給被徵遷人，房票可作為購屋款、頭期款，該市也在 6 月到 7 月市內購買新建商品住房，且向已網簽備案的購屋者發放補貼，總額達人民幣 500 萬;

此外，膠州市面向全市衛生系統、教育系統、大型工業企業的職工展開商品房團購，並確保商品住房是今年度內同等房源市場的最低價，並保證為網簽後半年內最低價。

值得注意的是，在減輕頭期款負擔上，團購人員購買首套房且收入相對困難的首付款可按 50% 繳納，剩餘 50% 首付款可寬限 1 到 2 年。這一優惠條件為房企提供、解釋並實施。

但易居研究院研究總監嚴躍進指出，膠州推出全國最低頭期款舉措在一定程度上解決購屋者壓力，但也存在一定風險，若購屋者之後不買或無力支付剩餘頭期款，恐導致交易風險的產生。