中國5月出口成長7.6% 提振經濟增長展望

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-07 11:35

最新數據顯示，中國 5 月出口成長 7.6%，優於預期，提振這個全球第二大經濟體的增長展望。

中國海關總署周五（7 日）公布的數據顯示，以美元計價，5 月進口較一年前增長 1.8%，增幅遠小於 4 月的 8.4%，出口成長 7.6%，大於 4 月的 1.5%。經濟學家原估出口攀升 5.7%，進口增長 4.3%。

以人民幣計，今年前 5 個月，中國貨物貿易進出口總值為 17.5 兆元，年增 6.3%，出口為 9.95 兆元，增長 6.1%，進口為 7.55 兆元，成長 6.4%。

5 月當月，進出口為 3.71 兆元，較去年同期增長 8.6%，出口為 2.15 兆元，成長 11.2%，進口為 1.56 兆元，增長 5.2%。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，中國經濟運行持續回升，不斷鞏固外貿向好勢頭。