中國5月出口成長7.6% 提振經濟增長展望
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-07 11:35
最新數據顯示，中國 5 月出口成長 7.6%，優於預期，提振這個全球第二大經濟體的增長展望。
中國海關總署周五（7 日）公布的數據顯示，以美元計價，5 月進口較一年前增長 1.8%，增幅遠小於 4 月的 8.4%，出口成長 7.6%，大於 4 月的 1.5%。經濟學家原估出口攀升 5.7%，進口增長 4.3%。
以人民幣計，今年前 5 個月，中國貨物貿易進出口總值為 17.5 兆元，年增 6.3%，出口為 9.95 兆元，增長 6.1%，進口為 7.55 兆元，成長 6.4%。
5 月當月，進出口為 3.71 兆元，較去年同期增長 8.6%，出口為 2.15 兆元，成長 11.2%，進口為 1.56 兆元，增長 5.2%。
海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，中國經濟運行持續回升，不斷鞏固外貿向好勢頭。
《彭博》指出，眼下北京正依靠海外銷售抵銷國內消費支出疲弱的影響，房地產市場低迷，導致家庭勒緊褲腰帶。跡象顯示，全球需求正在升溫，在半導體銷售催動下，南韓 5 月出口年增 11.7% 至 582 億美元，連續第八個月成長。
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