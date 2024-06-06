〈貴金屬盤後〉美就業疲軟 強化Fed降息可能性 美債殖利率回落 黃金上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-06-06 06:43

黃金價格周三 (5 日) 上漲，因美國私人就業數據弱於預期，增強了聯準會 (Fed) 將在今年稍後降息的預期，美債殖利率下跌。

現貨黃金上漲 1.1%，至每盎司 2353.90 美元 ，收復前一日 1% 跌幅。

8 月交割的黃金期貨上漲 1.1%，收每盎司 2374.10 美元。

美國 5 月私人就業新增人數低於預期，隨後基準美國公債殖利率跌至 4 月 5 日以來的最低水準。 RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，疲軟的勞動力數據恐令 Fed 不得不在年底前降息，進而提高黃金的投資吸引力。因為黃金不孳息，降息可減少持有黃金的機會成本。

根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計 9 月 Fed 降息的可能性約為 67%，自上周低於 50% 的水準升上來。

然而，根據供應管理協會 (ISM)最新數據，美國經濟的健康狀況似乎好壞參半，服務業上個月出現顯著改善。ISM 公布，5 月服務業的採購經理人指數 (PMI) 自 4 月的 49.4 升至 53.8，高於經濟學家預期的小幅改善至 50.8。

ISM 報告後 黃金收斂漲勢

隨後，黃金價格自 ISM 報告發布前的盤中高點下跌，現貨黃金跌至每盎司 2334.48 美元。

ISM 報告的各個組成部分顯示出全面的顯著改善。 5 月新訂單指數自上個月的 52.2 升至 54.2。同時，商業活動指數自前月的 50.9 飆升至 61.2。

該產業的通膨壓力也有所緩解，5 月物價指數為 58.1，較 4 月的 59.2 下降 1.1 個百分點。

5 月服務業勞動市場有所改善，但仍處於收縮區間，就業指數升至 47.1，高於上月的 45.9。

Nieves 表示：「就業指數在六個月內第五次收縮，但五月份的收縮速度放緩。就業挑戰依然存在，主要是由於崗位填補和勞動力成本控制困難。」