〈能源盤後〉連5跌後出現超賣反彈 但美供應增加 縮限原油漲幅

鉅亨網編譯許家華 2024-06-06 05:58

國際油價周三 (5 日) 收高， 價格收復了連續 5 個交易日下跌造成的部分損失。然而，美官方數據顯示，美商業原油、汽油和餾分油上周庫存增加，縮限了漲幅。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 82 美分或 1.1%，收每桶 74.07 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 89 美分或 1.2%，收每桶 78.41 美元。

Brent 和 WTI 原油期貨均連續第五個交易日收跌。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.35 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.7% ，收每加侖 2.30 美元。

7 月交割的天然氣價格大漲 6.6%，收每百萬 Btu 2.76 美元，完全收復周二 6.2% 的跌幅。

市場驅動力

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，油價在周二連續第五天走低後出現「超賣反彈」，但這種復甦能否持續還有待觀察，因為需求持續令人擔憂，且 OPEC + 決定最終逐步結束自願減產措施，同時非 OPEC 國家的供應量又在上升中。

然而，這些擔憂「現在可能已經被消化，這意味著價格可能會得到一些支撐，尤其是現在正處於美國夏日駕車季節中期，需求往往會回升。」Razaqzada 補充道。

另外，沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 表示，7 月將降低向亞洲銷售的阿拉伯輕質原油價格，此舉恐引發市場擔憂亞洲客戶需求是否疲軟。

同時，美國能源資訊局 (EIA) 周三發布的數據顯示，上周成品車用汽油供應量 (需求指標)自前一周的 914.8 萬桶 / 日下降至 894.6 萬桶 / 日。

EIA 也報告，上周 (5/30 止) 美國商業原油庫存增加 120 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測原油供應將減少 280 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存增加 405 萬桶。

WTI 和 Brent 周二下跌，收在自 2 月初以來最低點，延續了 OPEC + 決議帶來的跌勢。OPEC + 上周末宣布，10 月起一年內逐步終止總計 220 萬桶 / 日的自願減產措施，但同時延長全體合計 366 萬桶 / 日的減產措施至 2025 年底。

與此同時，荷蘭國際集團 (ING) 的大宗商品策略師認為，近期石油價格暴跌可能太過頭了。