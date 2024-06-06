金管會一年蒐報非法投資廣告逾4萬件 2起假投顧真詐騙移送檢調

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-06 20:49

國內投資詐騙案層出不窮，金管會去年攜手 Meta、Google 協力建立蒐報機制，遏止非法廣告流竄，根據統計，去年 4 月至今年 5 月，累計蒐報 40400 件，較去年底件數翻了一倍，近期還有 2 起偽造投顧證照詐騙投資人，已經移送檢調。

網路社群媒體已成為當前民眾獲取資訊的重要管道，隨之而來的網路投資詐騙廣告也漸趨氾濫，為溯源減少投資詐騙廣告出現機率，金管會去年邀集 Meta、Google、NCC、數發部、高檢署等部會機關，研商投資詐騙廣告蒐報機制，與二大網路平台業者達成「政府通報、快速下架」共識，並由證券周邊單位協力蒐報違反投信投顧法或偽冒名人的投資詐騙廣告。

根據證期局統計，5 月蒐報 5105 件，為今年單月次高，今年累計增加 20783 件，自 2023 年 4 月至 2024 年 5 月止，累計蒐報達 40400 件。

根據統計，5 月接獲民眾陳情投資詐騙案件共 64 件，前 5 月合計達 260 件。

民眾陳情投資詐騙案二大常見類型，一是金融商品交易平台 (APP) 詐騙，推薦民眾安裝假投資平臺 App，宣稱該 App 可插隊搶漲停股票並保證獲利；二是虛擬通貨交易平台詐騙，宣稱虛擬貨幣交易有高獲利，勸誘民眾投資虛擬貨幣。

證期局主秘尚光琪表示，近來有民眾陳情，有不肖人士偽造投顧證照詐騙投資人，民眾下載 APP 後，匯入投資款後無法提領。