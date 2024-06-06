歐洲議會選舉展開 整體投票率受到關注

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 19:10

歐盟公民開始投票選出歐洲議會 (EP) 代表，任期 5 年。

歐盟各地數百萬人將於 6 月 6 日至 9 日投票選舉他們在歐洲議會的代表，歐洲議會是歐盟唯一的直選機構，也是世界上唯一的直選跨國立法機構。

總共 720 名議員 (即歐洲議會議員) 將當選，任期 5 年，然後選出歐洲議會主席，目前由 Roberta Metsola 擔任。

2019 年投票率突破了 50% 大關，此次選舉投票率是否能持續這股投票熱情，將受到密切關注。

愛沙尼亞人於 6 月 3 日率先前往投票站，投票開放至 6 月 9 日。荷蘭 6 日緊隨其後。投票站於當地上午 7.30 開始開放，選民可以在晚上 9 點之前投票。愛爾蘭和捷克將於 6 月 7 日開始投票。

馬耳他、拉脫維亞、斯洛伐克和義大利定於 6 月 8 日投票，其中義大利有兩天投票時間。

歐洲其他國家－奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、南塞浦路斯希族塞人行政當局、匈牙利、立陶宛、盧森堡、葡萄牙、波蘭、羅馬尼亞、斯洛維尼亞、西班牙和瑞典將領導 6 月 9 日星期日投票。

據報導，與 5 年前的歐洲議會選舉相比，今年與氣候變遷有關的競選廣告標語出現的頻率較低。

美國外交學會網站刊文說，低投票率是長期困擾歐洲議會選舉的問題，許多選民認為它的重要性和影響力不如國家級選舉。

自 1979 年以來，投票率一路下降，至 2014 年的 42.6% 是歷史最低點，但於上屆的 2019 年，略升至 50.7%。如果這次投票率再次提高，這可能被解讀為一個關於歐盟合法性的正面訊息，也顯示當地民眾越來越意識到歐洲議員對他們日常生活的影響。