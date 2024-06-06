盤後速報 - 台積電(2330)下週(6月13日)除息3.5元，預估參考價890.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05
台積電(2330-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(6月6日)收盤價894.00元計算，預估參考價為890.5元，息值合計為3.5元，股息殖利率0.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
台積電(2330-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。近5日股價下跌0.35%，集中市場加權指數下跌0.82%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/13
|894.00
|3.49979
|0.39%
|0.0
|2024/03/18
|753.0
|3.49979
|0.46%
|0.0
|2023/12/14
|577.0
|3.0
|0.52%
|0.0
|2023/09/14
|541.0
|3.0
|0.55%
|0.0
|2023/06/15
|590.0
|2.74982
|0.47%
|0.0
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