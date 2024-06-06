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鉅亨速報

盤後速報 - 台積電(2330)下週(6月13日)除息3.5元，預估參考價890.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05

台積電(2330-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(6月6日)收盤價894.00元計算，預估參考價為890.5元，息值合計為3.5元，股息殖利率0.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

台積電(2330-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。近5日股價下跌0.35%，集中市場加權指數下跌0.82%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/13 894.00 3.49979 0.39% 0.0
2024/03/18 753.0 3.49979 0.46% 0.0
2023/12/14 577.0 3.0 0.52% 0.0
2023/09/14 541.0 3.0 0.55% 0.0
2023/06/15 590.0 2.74982 0.47% 0.0

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