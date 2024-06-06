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鉅亨速報

盤後速報 - 展宇(1776)下週(6月13日)除息0.5元，預估參考價17.35元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05

展宇(1776-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月6日)收盤價17.85元計算，預估參考價為17.35元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

展宇(1776-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為溶劑型PU樹脂,水性PU樹脂,無溶劑PU樹脂,聚異氰酸酯。熱可塑性聚氨酯(TPU塑粒)。近5日股價下跌1.62%，集中市場加權指數下跌0.82%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/13 17.85 0.5 2.8% 0.0
2023/06/20 18.25 0.6 3.29% 0.0
2022/08/26 20.15 1.5 7.44% 0.0
2021/08/25 20.45 1.0002 4.89% 0.0
2020/09/03 16.55 0.8456 5.11% 0.0

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