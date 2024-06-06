盤後速報 - 展宇(1776)下週(6月13日)除息0.5元，預估參考價17.35元
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05
展宇(1776-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月6日)收盤價17.85元計算，預估參考價為17.35元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
展宇(1776-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為溶劑型PU樹脂,水性PU樹脂,無溶劑PU樹脂,聚異氰酸酯。熱可塑性聚氨酯(TPU塑粒)。近5日股價下跌1.62%，集中市場加權指數下跌0.82%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/13
|17.85
|0.5
|2.8%
|0.0
|2023/06/20
|18.25
|0.6
|3.29%
|0.0
|2022/08/26
|20.15
|1.5
|7.44%
|0.0
|2021/08/25
|20.45
|1.0002
|4.89%
|0.0
|2020/09/03
|16.55
|0.8456
|5.11%
|0.0
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