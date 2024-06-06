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鉅亨速報

盤後速報 - 萬海(2615)下週(6月13日)除息1.5元，預估參考價95.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05

萬海(2615-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(6月6日)收盤價96.80元計算，預估參考價為95.3元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

萬海(2615-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業。船舶及其零件零售業、貨櫃集散站經營業、船舶及貨櫃出租業。船舶貨物裝卸承攬業、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲2.8%，集中市場加權指數下跌0.82%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/13 96.80 1.5 1.55% 0.0
2023/07/03 59.0 5.0 8.47% 0.0
2022/07/20 131.0 10.5 8.02% 1.5
2021/09/07 211.0 1.0 0.47% 1.0
2020/08/27 22.1 0.8 3.62% 0.0

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