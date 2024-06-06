盤後速報 - 萬海(2615)下週(6月13日)除息1.5元，預估參考價95.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05
萬海(2615-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(6月6日)收盤價96.80元計算，預估參考價為95.3元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
萬海(2615-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業。船舶及其零件零售業、貨櫃集散站經營業、船舶及貨櫃出租業。船舶貨物裝卸承攬業、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲2.8%，集中市場加權指數下跌0.82%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/13
|96.80
|1.5
|1.55%
|0.0
|2023/07/03
|59.0
|5.0
|8.47%
|0.0
|2022/07/20
|131.0
|10.5
|8.02%
|1.5
|2021/09/07
|211.0
|1.0
|0.47%
|1.0
|2020/08/27
|22.1
|0.8
|3.62%
|0.0
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