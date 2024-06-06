營收速報 - 零壹(3029)5月營收16.28億元年增率高達61.13％
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 15:15
今年1-5月累計營收為67.40億元，累計年增率15.71%。
最新價為74.5元，近5日股價上漲0.68%，相關資訊服務上漲2.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+128 張
- 外資買賣超：+37 張
- 投信買賣超：-7 張
- 自營商買賣超：+98 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|16.28億
|61%
|47%
|24/4
|11.07億
|1%
|-24%
|24/3
|14.48億
|26%
|17%
|24/2
|12.32億
|-8%
|-7%
|24/1
|13.25億
|7%
|36%
|23/12
|9.74億
|0%
|-10%
零壹(3029-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類：1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、。3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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