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鉅亨速報

營收速報 - 第一銅(2009)5月營收2.80億元年增率高達43.13％

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 15:15

第一銅(2009-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣2.80億元，年增率43.13%，月增率5.9%。

今年1-5月累計營收為11.96億元，累計年增率17.31%。

最新價為51.5元，近5日股價下跌-3.57%，相關鋼鐵工業下跌-0.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2335 張
  • 外資買賣超：-2347 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 2.80億 43% 6%
24/4 2.65億 35% 11%
24/3 2.38億 -10% 49%
24/2 1.60億 -20% -37%
24/1 2.53億 54% 12%
23/12 2.26億 22% -19%

第一銅(2009-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種銅製品與銅片之製銷與加工,廢銅鐵之買賣及舊廢船之解體。印刷電路基板用銅箔,積體電路及各種電路用引線架之製造買賣貿易。以銅為基材之電子材料及原料製造買賣及外銷貿易。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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