營收速報 - 第一銅(2009)5月營收2.80億元年增率高達43.13％
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 15:15
今年1-5月累計營收為11.96億元，累計年增率17.31%。
最新價為51.5元，近5日股價下跌-3.57%，相關鋼鐵工業下跌-0.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2335 張
- 外資買賣超：-2347 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|2.80億
|43%
|6%
|24/4
|2.65億
|35%
|11%
|24/3
|2.38億
|-10%
|49%
|24/2
|1.60億
|-20%
|-37%
|24/1
|2.53億
|54%
|12%
|23/12
|2.26億
|22%
|-19%
第一銅(2009-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種銅製品與銅片之製銷與加工,廢銅鐵之買賣及舊廢船之解體。印刷電路基板用銅箔,積體電路及各種電路用引線架之製造買賣貿易。以銅為基材之電子材料及原料製造買賣及外銷貿易。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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