營收速報 - 華榮(1608)5月營收10.87億元年增率高達29.02％
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 15:15
今年1-5月累計營收為47.45億元，累計年增率16.03%。
最新價為36.1元，近5日股價下跌-2.16%，相關電器電纜下跌-1.81%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-826 張
- 外資買賣超：-677 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-149 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|10.87億
|29%
|5%
|24/4
|10.37億
|40%
|17%
|24/3
|8.88億
|-10%
|16%
|24/2
|7.67億
|5%
|-21%
|24/1
|9.66億
|22%
|36%
|23/12
|7.10億
|-11%
|-36%
華榮(1608-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線電纜及銅製品等之加工,製造,銷售及施工等。各種電力,通信工程設計,施工維護及技術服務等。各種電氣器具,電力及通信器材,通信用戶迴路配線器材等之製造買賣。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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