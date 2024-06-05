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鉅亨速報

營收速報 - 華榮(1608)5月營收10.87億元年增率高達29.02％

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 15:15

華榮(1608-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣10.87億元，年增率29.02%，月增率4.8%。

今年1-5月累計營收為47.45億元，累計年增率16.03%。

最新價為36.1元，近5日股價下跌-2.16%，相關電器電纜下跌-1.81%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-826 張
  • 外資買賣超：-677 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-149 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 10.87億 29% 5%
24/4 10.37億 40% 17%
24/3 8.88億 -10% 16%
24/2 7.67億 5% -21%
24/1 9.66億 22% 36%
23/12 7.10億 -11% -36%

華榮(1608-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線電纜及銅製品等之加工,製造,銷售及施工等。各種電力,通信工程設計,施工維護及技術服務等。各種電氣器具,電力及通信器材,通信用戶迴路配線器材等之製造買賣。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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