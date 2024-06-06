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鉅亨速報

營收速報 - 勤美(1532)5月營收24.68億元年增率高達152.88％

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 15:15

勤美(1532-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣24.68億元，年增率152.88%，月增率11.9%。

今年1-5月累計營收為95.34億元，累計年增率102.09%。

最新價為51.6元，近5日股價上漲2.15%，相關電機機械下跌-1.41%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1026 張
  • 外資買賣超：+516 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+510 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 24.68億 153% 12%
24/4 22.05億 155% 2%
24/3 21.56億 94% 58%
24/2 13.61億 42% 1%
24/1 13.45億 66% -49%
23/12 26.27億 112% 157%

勤美(1532-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為金屬成型事業：各種金屬件之製造加工與組裝銷售。建設住宅事業：住宅及大樓之開發租售。生活創新事業：經營零售百貨業務、國際觀光旅館業務等。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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