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鉅亨速報

營收速報 - 國揚(2505)5月營收2,394萬元年增率高達2791.67％

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:15

國揚(2505-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣2,394萬元，年增率2791.67%，月增率-83.56%。

今年1-5月累計營收為3.29億元，累計年增率23.15%。

最新價為27.95元，近5日股價上漲5.64%，相關建材營造上漲4.7%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+515 張
  • 外資買賣超：+540 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-25 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 2,394萬 2792% -84%
24/4 1.46億 4192% 63%
24/3 8,912萬 -12% 269%
24/2 2,416萬 -64% -48%
24/1 4,651萬 -51% -69%
23/12 1.52億 84% 117%

國揚(2505-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售。建築材料之買賣製造代理。工業廠房開發租售業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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