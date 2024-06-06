營收速報 - 國揚(2505)5月營收2,394萬元年增率高達2791.67％
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:15
今年1-5月累計營收為3.29億元，累計年增率23.15%。
最新價為27.95元，近5日股價上漲5.64%，相關建材營造上漲4.7%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+515 張
- 外資買賣超：+540 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-25 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|2,394萬
|2792%
|-84%
|24/4
|1.46億
|4192%
|63%
|24/3
|8,912萬
|-12%
|269%
|24/2
|2,416萬
|-64%
|-48%
|24/1
|4,651萬
|-51%
|-69%
|23/12
|1.52億
|84%
|117%
國揚(2505-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售。建築材料之買賣製造代理。工業廠房開發租售業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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