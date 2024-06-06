〈楊金龍立院備詢〉看經濟復甦「沒有很強勁」料美國最快9月才降息

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-06 10:39

中央銀行總裁楊金龍今 (6) 日於立院備詢時指出，日前央行理監事會會調升今年經濟成長率 (GDP) 與主計總處看法一致，惟經濟復甦動能「沒有很強勁」，第二季的理監事會議利率決策，將會考量全球的經濟情勢變化，以及全球央行的貨幣政策走向，而美國可能最快 9 月才會降息。

央行第一季理監事會議無預警升息半碼，市場高度關注第二季的利率決策方向，楊金龍說，央行將考量全球的經濟情況、全球央行的貨幣政策走向。

而作為利率重要風向的通膨數據，楊金龍認為，目前國內的每月至少購買一次的民生用品物價，有看到慢慢下來。

楊金龍進一步指出，現在市場預期，美國聯準會下周不會降息，「因為他的物價沒辦法下來」，但同時，經濟成長動能確實有走緩，使 9 月降息的可能性增，也有一派說法是美國 11 月總統大選前不會降息，因此，「變化太大難以預測」。