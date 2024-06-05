〈貴金屬盤後〉美元走穩 市場靜待美非農就業報告 黃金下跌

鉅亨網編譯許家華 2024-06-05 06:34

黃金價格周一 (3 日) 跌逾 1%，係因美元在美國公布 5 月非農就業報告之前走穩。該報告可能為聯準會 (Fed) 的利率策略奠定基調。

現貨黃金下跌 0.9%，至每盎司 2329.10 美元。

8 月交割的黃金期貨下跌約 0.9%，收每盎司 2347.4 美元。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「黃金可能會對美元做出一些反應，也有一些獲利了結的因素。」美元在前一晚跌至 4 月中旬以來的最低水準後回穩。

投資者現在等待周五將公布的美國非農就業報告，以更加確定 Fed 今年剩餘時間可能採取的行動。由於黃金不孳息，降息可減少持有黃金的機會成本，從而增加黃金的投資吸引力。

Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示，若非農就業數據疲軟，可望促使黃金價格短期上漲，反之若數據強勁就會令黃金承壓，因為這可能表明 Fed 的降息之路將經歷「較艱難的時期」。

此外，投資人也關注全球第二大黃金買家印度的選舉結果。ANZ 大宗商品策略師 Soni Kumari 表示：「如果股市繼續暴跌，也會有一些資金進入黃金。」他指的是印度股市周二下跌近 6%。

分析師表示，以石油為首的大宗商品走跌也可能加劇對貴金屬的看跌情緒。

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