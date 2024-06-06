【袁志峰專欄】港股成交縮，短線上落市

袁志峰 2024-06-06 04:50

今日推介 - 金蝶國際 (268, $8.15), 目標價 $9.0, 止損價 $7.8

1) 股市前景

周三港股表現分化，恒指跌 0.1%，恒生科指升 0.3%，成交偏低，南向資金錄得大額淨買入，主要增持騰訊 (700) 及中國移動(941)。預期港股中長線向好，恒指於 18000-18500 點區間是買入機會，首選落後藍籌及高息國企股。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 46 點，早盤冲高回落，最多曾漲 281 點至 18725 點，其後輾轉下滑，午後最多曾倒跌 33 點，收報 18425 點，跌 19 點或 0.1%。成交額按日減 1% 至 1156 億元，5 月份日均成交額 1398 億元。

港股通南向資金淨買入約 77 億元，騰訊 (700)、中國移動(941) 及中國銀行 (3988) 錄得 11.4、9.4 及 5.6 億元淨買入，中石油 (857)、工商銀行(1398) 及建設銀行 (939) 錄得 3.5、1.1 及 0.7 億元淨賣出。6 月以來累積淨買入 200 億元，5 月淨買入 703 億元。

恒指跌 0.1%，成份股 19 升 62 跌 1 持平。舜宇光學 (2382) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。康師傅 (322)、阿里健康(241)、銀河娛樂(27)、九龍倉置業(1997) 及中芯國際 (981) 升逾 2%。新奥能源 (2688) 升近 2%。比亞迪 (1211)、吉利汽車(175)、港交所(388) 及長和 (1) 漲逾 1%。中升控股 (881) 及中國宏橋 (1378) 跌逾 6% 及 4%%，為跌幅最大藍籌。中國聯通 (762)、華潤萬象生活(1209) 及中石油 (857) 跌逾 2%。百威亞太 (1876)、華潤啤酒(291)、中海油(857)、中石化(386)、華潤置地(1109)、中國海外發展(688) 及龍湖集團 (960) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.3%，收報 3807 點，成份股 16 升 14 跌。大型科技股漲跌不一，網易 (9999) 及京東 (9618) 升逾 2% 及 1%，快手 (1024) 跌逾 1%。舜宇光學 (2382) 漲逾 4%，為升幅最大成份股。金山軟件 (3888) 及華虹半導體 (1347) 升逾 3%。金蝶國際 (268)、中芯國際(981) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 2%。東方甄選 (1797) 及聯想 (992) 跌逾 2%，為跌幅最大成份股。攜程 (9961) 跌近 2%。

板塊方面，晶片及軟件股上升。金屬、水泥、物管、航空、火電、石油及電訊股下跌，跌幅居前。中國鋁業 (2600) 跌逾 7%，中國宏橋 (1378) 及五礦資源 (1208) 跌逾 4% 及 3%。中國建材 (3323) 及華潤建材 (3323) 跌逾 3%。綠城中國 (3900) 及中海物業 (2669) 跌逾 5% 及 3%。中國 3 大航空股跌 1%-3%。華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 跌逾 3% 及 1%。

周三上証指數低開 0.2%，早段曾收復失地，隨後輾轉下滑至收盤，以接近全日低位收市，收報 3065.40 點，跌 0.8%。深証成指跌 0.8%。科創 50 指數跌 0.2%。滬深兩市總成交約 6900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 600 億元，5 月份日均成交額約 8400 億元。滬深股通北向交易轉淨賣出約 57 億元，6 月以來累積淨賣出 8 億元，5 月淨買入 88 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 5 月服務業景氣度加快恢復。5 月財新中國服務業 PMI 升至 54，較 4 月升 1.5 個百分點，創 2023 年 8 月以來新高，連續 17 個月位於榮枯線上方。(信報)

美國 5 月 ADP 私人企業職位增加 15.2 萬個，為 3 個月來最低水平，預期為上升 17.5 萬個；前值為增加 19.2 萬個。(信報)

美國供應管理協會 (ISM) 公布，5 月非製造業指數為 53.8，預期為 50.8，4 月為 49.4。標普全球公布，美國 5 月服務業採購經理指數 (PMI) 終值為 54.8，與初值及預期相同。(信報)

4) 個股訊息