外資又落跑賣超235億元 下重手砍新光金近10萬張、中信金5萬張
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-04 19:18
台股今 (4) 日開高走低回檔修正，包括權值股、輝達供應鏈夥伴都呈現休息，終場跌 180.14 點，以 21356.62 點作收，成交量 4419.57 億元。三大法人今天合計賣超 292.51 億元，外資縮手賣超 235.58 億元，大砍新光金、中信金 2 檔金融股共超過 10 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資縮手轉賣超 235.58 億元，自營商同樣賣超 125.57 億元，投信則站買方，買超 68.64 億元，三大法人合計賣超 292.51 億元。
外資今天最偏愛聯強，買超聯強 1.8 萬張，泰金寶 - DR 1.1 萬張，陽明 1 萬張，永豐金 6646 張，南港 5782 張，南亞 5717 張，一銓 3840 張，京元電子 3807 張，凌陽 3348 張，健鼎 3279 張。
另外，3 檔 ETF 今天也受到外資青睞，買超 00940 元大台灣價值高息 1.8 萬張，00946 群益科技高息成長 1.2 萬張，00712 復華富時不動產 1.1 萬張。
外資賣超方面，今天大砍新光金 9.6 萬張，中信金 5 萬張，華邦電 3.9 萬張，長榮航 3 萬張，群創 2.6 萬張，金寶 2.3 萬張，中鋼 2.3 萬張，仁寶 2.2 萬張，燿華 2.2 萬張，鴻海 2.2 萬張。
投信今天則最偏愛中信金，與外資對作，買超中信金 4.8 萬張，另外也買超長榮航 4.1 萬張，正新 1.7 萬張，聯電 1.6 萬張，國票金 1.4 萬張，中華電 7454 張，國產 5862 張，玉山金 5528 張，上海商銀 5294 張，京城銀 5253 張。
投信賣超方面，今天投信減碼聯強 1.9 萬張最多，同樣與外資對作。其他如南亞、永豐金、宏碁、長榮、瑞昱、兆豐金、緯創、仁寶，以及英業達皆為投信減碼對象。
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