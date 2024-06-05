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鉅亨速報

盤後速報 - 福興(9924)下週(6月12日)除息3元，預估參考價53.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 17:05

福興(9924-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(6月5日)收盤價56.80元計算，預估參考價為53.8元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

福興(9924-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為1.表面處理業2.製鎖業3.其他金屬製品製造業4.模具製造零售業。5.電信管制射頻器材輸入製造業6.金屬、鋁鑄造業。7.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲1.23%，集中市場加權指數下跌2.3%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/12 56.80 3.0 5.28% 0.0
2023/06/13 45.2 2.9 6.42% 0.0
2022/06/16 41.35 2.4 5.8% 0.0
2021/07/21 45.8 2.6 5.68% 0.0
2020/06/18 42.35 2.6 6.14% 0.0

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