盤後速報 - 福興(9924)下週(6月12日)除息3元，預估參考價53.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 17:05
福興(9924-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(6月5日)收盤價56.80元計算，預估參考價為53.8元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
福興(9924-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為1.表面處理業2.製鎖業3.其他金屬製品製造業4.模具製造零售業。5.電信管制射頻器材輸入製造業6.金屬、鋁鑄造業。7.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲1.23%，集中市場加權指數下跌2.3%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/12
|56.80
|3.0
|5.28%
|0.0
|2023/06/13
|45.2
|2.9
|6.42%
|0.0
|2022/06/16
|41.35
|2.4
|5.8%
|0.0
|2021/07/21
|45.8
|2.6
|5.68%
|0.0
|2020/06/18
|42.35
|2.6
|6.14%
|0.0
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