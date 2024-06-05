營收速報 - 佳必琪(6197)5月營收6.21億元年增率高達77.54％
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 16:15
今年1-5月累計營收為26.27億元，累計年增率48.19%。
最新價為170.5元，近5日股價上漲1.86%，相關零組件業下跌-1.55%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1904 張
- 外資買賣超：+1800 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+103 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|6.21億
|78%
|16%
|24/4
|5.35億
|59%
|-5%
|24/3
|5.63億
|30%
|71%
|24/2
|3.29億
|-5%
|-43%
|24/1
|5.78億
|89%
|26%
|23/10
|4.89億
|32%
|0%
佳必琪(6197-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為高速光電/光纜/模組/連接器/線束(雲端網通)。連接器/線束(智能連結產業)、(新能源)、(消費性電子)。IoT(物聯網系統)之以上相關產品研發，生產與銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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