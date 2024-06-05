營收速報 - 鴻華先進-創(2258)5月營收13.17億元年增率高達2073.32％
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 16:15
鴻華先進-創(2258-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣13.17億元，年增率2073.32%，月增率3.53%。
今年1-5月累計營收為34.11億元，累計年增率1916.36%。
最新價為45.85元，近5日股價上漲1.35%，相關汽車工業下跌-0.13%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+488 張
- 外資買賣超：+592 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-104 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|13.17億
|2073%
|4%
|24/4
|12.72億
|2142%
|83%
|24/3
|6.97億
|1557%
|612%
|24/2
|9,786萬
|1750%
|254%
|24/1
|2,765萬
|516%
|-84%
|23/12
|1.70億
|537%
|56%
鴻華先進-創(2258-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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