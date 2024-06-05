search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 鴻華先進-創(2258)5月營收13.17億元年增率高達2073.32％

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 16:15

鴻華先進-創(2258-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣13.17億元，年增率2073.32%，月增率3.53%。

今年1-5月累計營收為34.11億元，累計年增率1916.36%。

最新價為45.85元，近5日股價上漲1.35%，相關汽車工業下跌-0.13%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+488 張
  • 外資買賣超：+592 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-104 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 13.17億 2073% 4%
24/4 12.72億 2142% 83%
24/3 6.97億 1557% 612%
24/2 9,786萬 1750% 254%
24/1 2,765萬 516% -84%
23/12 1.70億 537% 56%

鴻華先進-創(2258-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty