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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估下修至1.49元，預估目標價為27.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 14:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.5元下修至1.49元，其中最高估值1.53元，最低估值1.41元，預估目標價為27.1元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.53(1.63)1.651.6
最低值1.41(1.41)1.51.6
平均值1.49(1.5)1.581.6
中位數1.49(1.5)1.591.6

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值71,584,06074,846,00075,672,890
最低值66,186,66070,061,00075,642,120
平均值69,600,33072,934,34075,657,500
中位數69,841,45073,124,35075,657,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.411.11.541.43
營業收入
(單位：新台幣千元)		66,695,57154,805,91957,897,44056,249,044

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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