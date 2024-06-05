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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至21.46元，預估目標價為920元

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 08:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21.1元上修至21.46元，其中最高估值25.64元，最低估值16.95元，預估目標價為920元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值25.64(25.64)37.9854.02
最低值16.95(16.95)26.5933.19
平均值21.53(21.26)32.2342.07
中位數21.46(21.1)32.6640.54

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值17,179,00023,825,00029,888,190
最低值14,460,00017,412,00020,560,000
平均值15,612,33021,347,31025,711,150
中位數15,293,69022,251,16026,198,200

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS14.2814.6813.1212.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,712,62913,856,99114,257,90712,214,199

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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