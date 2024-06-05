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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至6.25元，預估目標價為60元

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 22:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.01元上修至6.25元，其中最高估值6.93元，最低估值4.64元，預估目標價為60元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.93(6.93)6.376.56
最低值4.64(4.64)5.235.56
平均值6.07(5.91)5.916.22
中位數6.25(6.01)6.016.54

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值430,568,000449,811,000479,067,000
最低值310,100,000366,227,300420,533,940
平均值378,670,270393,765,640453,730,970
中位數379,747,500378,675,520461,591,980

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.242.5810.345.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		304,172,639341,433,658625,962,605629,914,485

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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