Computex 2024 現場直擊！其中有6家廠商值得留意

鉅亨研報 2024-06-05 11:41

台北國際電腦展（Computex 2024）在今（4）日於南港展覽館盛大展開，本次參展超過 1500 家公司，輝達執行長黃仁勳今日也親赴現場參觀供應鏈廠商攤位，吸引大批民眾圍觀，讓今年 Computex 受到更多人關注。豐雲學堂也實地走訪 Computex 展場，帶大家直擊市場高度話題的 GB200、AI PC 廠商展出情形，其中有 6 大廠商值得留意！

Computex 亮點 1：鴻佰

鴻佰科技為鴻海旗下子公司，本次主要與輝達合作 GB200 伺服器，同時也將內部細節完整展出，包含 2GPU、1CPU 的主機板，搭配 16x HBM，主要採用液冷左進右出的管線方案，電力部分則是 54 伏特輸入轉成 12 伏輸出供電。

本日一早鴻海集團董事長劉揚偉也在現場宣佈，鴻海將攜手輝達建置先進算力中心，預計將會有 64 櫃 GB200 進駐高雄軟體園區園區，預計 2026 年完工。

Computex 亮點 2：技嘉

本次技嘉也同步展出 GB200 NVL72，據現場作人員表示，本次 GB200 機櫃在 PSU 供電的部分採統一 PSU 供電，冷卻系統的部分採液冷管路，並可配合建築物的管線將每櫃管路進行連結，將散熱櫃獨立出來，方便後續維護，工作人員亦提及，雖然液冷建置方案相較氣冷來得高，但因熱交換效率變高，可以減少電力消耗，氣冷 POE 約為 1.6、液冷約為 1.2。