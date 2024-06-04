〈貴金屬盤後〉美經濟數據疲軟 強化Fed降息可能性 黃金上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-06-04 06:44

黃金價格周一 (3 日) 上漲，因美國經濟數據弱於預期，提高聯準會 (Fed) 今年稍晚將降息的預期，導致美元和債券殖利率走低。

現貨黃金上漲 0.9%，至每盎司 2348.06 美元。

8 月交割的黃金期貨上漲約 1%，收每盎司 2368.60 美元。

黃金價格在 5 月 20 日觸及 2449.89 美元的歷史新高。

High Ridge Futures 另類投資和交易總監 David Meger 表示：「我們經歷了一些回調，或更該稱之為盤整。但支撐金價上漲的觀點確實來自於今年稍晚將降息的強烈預期。」

數據顯示，5 月美國製造業活動連續第二個月放緩，4 月美國建築支出因非住宅活動下降而連續第二個月意外下降。

上周五數據顯示，美國 4 月通膨已趨於穩定，顯示 Fed 今年稍晚降息的計畫保持不變。根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計 Fed 今年 9 月降息的可能性約為 59%。由於黃金不孳息，所以降息有利降低持有黃金的機會成本，提高對投資者的吸引力。

同時，歐洲央行幾乎肯定會在周四會議上將利率下調 25 個基點至 3.75%，成為這個週期率先降息的主要央行。