盤後速報 - 勤凱科技(4760)下週(6月11日)除息2.7元，預估參考價134.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-04 17:05
勤凱科技(4760-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.7元。
以今日(6月4日)收盤價137.50元計算，預估參考價為134.8元，息值合計為2.7元，股息殖利率1.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
勤凱科技(4760-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為導電漿料設計製造及銷售。近5日股價下跌0.67%，櫃買市場加權指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/11
|137.50
|2.7
|1.96%
|0.0
|2023/06/14
|79.1
|2.1985
|2.78%
|0.0
|2022/07/07
|56.8
|4.5777
|8.06%
|0.0
|2021/06/15
|118.0
|3.1738
|2.69%
|0.0
|2020/07/23
|73.9
|0.8
|1.08%
|0.4
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