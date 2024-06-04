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鉅亨速報

盤後速報 - 勤凱科技(4760)下週(6月11日)除息2.7元，預估參考價134.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 17:05

勤凱科技(4760-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.7元。

以今日(6月4日)收盤價137.50元計算，預估參考價為134.8元，息值合計為2.7元，股息殖利率1.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

勤凱科技(4760-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為導電漿料設計製造及銷售。近5日股價下跌0.67%，櫃買市場加權指數上漲1.41%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/11 137.50 2.7 1.96% 0.0
2023/06/14 79.1 2.1985 2.78% 0.0
2022/07/07 56.8 4.5777 8.06% 0.0
2021/06/15 118.0 3.1738 2.69% 0.0
2020/07/23 73.9 0.8 1.08% 0.4

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