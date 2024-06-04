微軟：開發AI模型預測極端天氣 提速5000倍

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 15:20

微軟 (MSFT-US) 周一 (3 日) 推出了人工智慧建模領域的最新創新成果「Aurora」，這是一個突破性的基礎模型，可以更準確地預測天氣模式，最終幫助全球決策者為極端天氣事件做好準備。

微軟表示，最先進的 Aurora 預計將徹底改變天氣預報，這家公司周一在官方部落格文章中宣布了新的人工智慧模型。

微軟稱，Aurora 可以捕捉大氣過程的複雜細節。「我們估計 Aurora 可以為最先進的數值預報系統綜合預報系統 (IFS) 帶來約 5000 倍的計算速度。」

文章指出，除了擁有 13 億個參數和先進的架構元素 (例如 3D Swin Transformers 和基於 3D Perceiver 的編碼器和解碼器) 之外，這個模型的與眾不同之處在於它接受了「超過一百萬小時的不同天氣和氣候模擬」的訓練。

微軟表示，廣泛的大氣訓練增強了極光對各種天氣場景的預測能力，使其能夠「全面了解大氣動態」，優於傳統的數值天氣預報系統。

微軟指出，研究人員意識到，隨著氣候變遷繼續加劇更惡劣的天氣模式，迫切需要更準確的預測，並且特別提到了 2023 年秋季席捲歐洲西北部的一場意想不到的風暴夏蘭 (Storm Ciarán)，是這一模型的催化劑。

這場「罕見的氣象事件」，首先在美國東半部和加拿大造成大雪和龍捲風，隨後在法國、英國、義大利、比利時、西班牙和捷克共和國造成破壞，造成 21 人死亡，但事前並無徵兆。

微軟研究團隊表示：「Aurora 提出了一種新的天氣預報方法，可以改變我們預測和減輕極端事件影響的能力，包括能夠預測像 Storm Ciarán 這樣的事件的急劇升級。」

此人工智慧模型可以預測各種大氣變量，包括溫度、風速、空氣污染水平和溫室氣體濃度，即使在數據稀疏的地區或極端天氣下也能出色地進行預測。