台積電結束雙首長制 魏哲家接董座 日經：魏哲家面臨三個挑戰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-04 11:59

《日經新聞》說，魏哲家接下董事長後，將面臨一連串新舊挑戰，其中最大的挑戰就是地緣政治。

前台積電高階主管說，「地緣政治仍然是公司高層需要面對的主要不確定因素和關鍵任務之一，這無疑是一項艱巨任務。」

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電面臨最大的不確定性都來自政治，包括前美國總統川普是否打贏今年總統大選、全球是否會出現新的地緣政治因素，以及美國對台灣晶片產業和台積電的態度。

魏哲家面臨的第二個挑戰是台積電自身的成長。台積電現有員工人數超過 76,000 人，比 2018 年的 48,000 人多很多，人力結構也比以往更加多元。

以前台積電的生產都集中在台灣，但近年台積電展開前所未有的擴張，首度在日本、德國設立生產基地，並在美國興建 20 年來首座先進晶片廠。

第三個挑戰是整個晶片產業面臨的典範轉移。全球晶片大廠致力於縮小電晶體面積，也開始探索更先進的方式，以創新方式整合、連結晶片。