〈房產〉都更燒滾滾！一銀辦「東湖名喬今日新世界」都更簽約  下一站雨農路和天母樺園

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-04 11:06

第一銀行推動都更危老多年，打響自力都更危老第一品牌，繼「尚華仁愛」、「水源四五期整宅都更案」、「埔里商場」完工交屋，正在進行中的有「雨農路都更」、「天母樺園都更」等，近期更成功承作臺北市內湖區「東湖名喬今日新世界社區」海砂屋自力都更案，目前辦理 180 餘位地主簽約對保，一銀自力都更改建案再下一城。

「東湖名喬今日新世界社區」地上建物老舊，有嚴重外牆剝落、鋼筋裸露問題，自 2019 年 8 月經臺北市政府劃定為高氯離子混凝土建築物更新地區，歷時多年，於 2023 年 12 月取得都市更新權利變換計畫核定；該案地主人數約 180 人，由地主自組更新會並擔任實施者，一銀配合協助提供地主全額融資與客製化信託架構，讓住戶不必擔心龐大重建資金，並舉辦說明會，藉由提供融資及信託服務平台，展現對 ESG 的落實與努力。

近期地震頻傳下，建物高齡化所衍生的居住安全問題引發討論，第一銀行早期即關注人口老化、建物老舊等議題，有鑑於舊屋改建是社會發展趨勢，於 2009 年成立都市更新部門，以異業合作方式整合轉投資關係企業「東亞建築經理 (股) 公司」及金控子公司 - 第一金 AMC 等集團資源，組成一條龍的專業服務團隊，自開辦以來截至 2024 年 4 月底，累計承作都更及危老信託案件超過百件以上，累積信託資產規模近 1000 億元。