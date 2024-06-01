〈貴金屬盤後〉PCE僅符合預期 黃金周五下跌 但連續第四個月上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-06-01 06:31

黃金價格周五 (31 日) 下跌，係因投資者消化了基本符合預期的美國通膨報告，儘管聯準會 (Fed) 今年仍可能降息的預期讓黃金連續第四個月走高。

現貨黃金回吐早前漲幅，下跌 0.7%，至每盎司 2325.67 美元。

8 月交割的黃金期貨下跌 0.9%，收每盎司 2346.4 美元。

雖然周五金價下跌，但全月價格上升 1.8%。本月 20 日，黃金價格曾創下歷史高點 2449.89 美元。

紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「儘管 PCE 報告友善，且消費者支出疲軟，但金價仍下跌，這可能表明今年顯著的大漲勢近期將耗盡。」

數據顯示，4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數上漲 0.3%，符合《路透社》調查的經濟學家預期。

「多位 Fed 理事表示，通膨必須連續幾個月呈現疲軟，才能讓他們放心降息。9 月的利率走勢仍屬未知，宛如拋硬幣猜正反，但看到今天的數據後，降息機率稍稍提高了一些。」Wong 說。

美國商務部報告顯示，上個月通膨可能已朝 Fed 的 2% 目標方向前進了一點，因此周五交易員提高了 Fed 將於 9 月降息的可能性預測。

達拉斯 Fed 行長 Lorie Logan 周四表示，她認為通膨仍將達到 Fed 的 2% 目標，但現在考慮降息還為時過早。

雖然黃金通常被視為抵禦通膨的避險工具，但因其不孳息的特性，高利率會增加持有黃金的機會成本，削弱其投資吸引力。

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