〈台幣〉央行阻貶+出口商拋匯 貶轉升收32.42元 月線中止連4黑

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-31 19:36

新台幣兌美元匯率今 (31) 日陷入買賣匯拉鋸戰，在央行、出口商聯手拋匯下，成功抵抗外資的美元買盤，匯價由貶轉升，終場收在 32.42 元，升值 2.1 分，台北及元太外匯市場總成交值放大至 21.205 億美元；5 月月線終止連 4 黑，為今年以來首度月線收紅。

新台幣今天同步收周線、月線，本周累計貶值 1.62 角或 0.5%，周線連 2 黑；本月累計升值 1.22 角或 0.38%，月線終止連 4 黑。

新台幣兌美元今天以 32.41 元開盤，匯銀人士表示，雖然外資大舉匯出，壓抑新台幣走勢，最低觸及 32.485 元，但瀕臨 32.5 元重要心理關卡，央行擴大調節力度，使得貶值幅度大幅收斂，出口商也把握 5 月最後一個交易日進場拋匯，帶動匯價由貶翻升，最高來到 32.378 元。

新台幣兌美元終場收在 32.42 元，升值 2.1 分，終止連續 2 個交易日重貶的走勢，匯市整體交投熱絡，已經連續 3 個交易日爆出超過 20 億美元的大量。

根據央行統計，美元指數下跌 0.14%，主要亞幣互有升貶，韓元續貶 0.37%，日元亦貶 0.11%，新加坡幣同步走軟，新台幣升值 0.06%，人民幣升值 0.04%，而歐元也升值 0.12%。