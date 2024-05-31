機器人概念股火爆全市場，穎漢、羅昇噴出飆漲，下一檔就看「它」！

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 19:00

亞馬遜股價從 2023 年低點 81.43 美元到今年新高點 191.7 美元，輝達也創歷史新高 1158 美元，除了 AI 的爆發，幫助股價的推高也和 AI 機器人商機有關。

股尊勝術老蔡指出，近期盤面搭上機器人概念股，火爆全市場，蔡老師利用技術應用「2579 飆股法則」把握 05/10 日 25.7 元介入穎漢 (4562-TW)，至今股價波段飆漲創高來到 45.85 元，本周連三天亮燈後，創高後震盪，亞馬遜供應鏈 6209 今國光，05/14 日佈局以來也噴出三根漲停，另外，昆盈、羅昇、三聯、鴻準、欣技也都出現資金追逐而噴出。

穎漢最具特色的無人化整廠輸出產品，穎漢自行開發各軸式機械人手臂取代傳統人工搬運，可在無人作業下長時間穩定生產，協助客戶從傳統製造升級到 AI 智慧製造。另外在光學鏡頭 6209 今國光則是亞馬遜供應鏈智慧家居主供貨商及搭上機器人 + AI 之眼：光學感測。

股尊勝術老蔡表示，由生成式 AI、深度學習、大數據和 GPU 的結合引爆了 AI 革命再導入機器人形成商機爆發，其中 Nvidia 每年都會在全球舉行 GTC 大會，帶動機器人爆發及 AI 需求算力供應提升，AI 無處不在，全球人形機器人市場預計將經歷顯著成長，預計 2023 年至 2028 年複合年增長率 (CAGR) 為 50%。

亞馬遜 Amazon 運營中心讓員工能夠與自動化系統和機器人一起工作，有效提高效率和安全性，打造尖端物流中心。亞馬遜在 2017 年在物流配送中心部署了約 45,000 台機器人。如今，亞馬遜表示已有超過 750,000 台機器人與員工並肩作業。亞馬遜每天增加大約 1000 個機器人，機器人使用數量增長十倍以上。光學鏡頭族群同樣具備機器人題材，因此，當機器人商機 2024 年元年爆發之時，千萬別錯過此一機器人大趨勢!

AI 機器人之眼：CIS 晶片 + 光學鏡頭應用推動商機

1. 機器視覺帶動 AI 視頻分析 33%YOY 增長。

2. 車載鏡頭搭配自動駕駛。

3. 無人機國防軍工。

4. 安防監控及智慧城市。

亞馬遜 (Amazon) 持續投入智慧門鈴(RING)，門鈴上面具有鏡頭監視的功能，甚至能夠與手機連線，成了安全防盜的新型物聯網裝置；另外，市場期待，自駕車未來發展性，當中 ADAS 也成了必要配備，一台車當中加裝數十顆鏡頭。

股尊勝術老蔡強調，其中羅昇 (8374-TW)，即是近日叮嚀的「穎漢第二」，同樣 2579 飆股法則，漲時重勢，勢強滿足主力續攻順勢而動，技術面類似強噴出，果然也連續噴出漲停，下周準備另一檔，「穎漢第三」：AI+ASIC + 機器人 + 視頻安防晶片，同樣條件滿足，短線轉勢強之時，來電洽詢 02-23659333 或加入 LINE：@gusz168! 立即把握跟緊今年 2024 年 AI 機器人元年爆發的時機，「穎漢第三」。

文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師

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